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"Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево"

"Фиорентина" в матче 21-го тура чемпионата Италии в гостях разгромила "Кьево" со счетом 3:0.

Чемпионат Италии

21 тур

"Кьево" - "Фиорентина" 0:3

Голы: Тельо, 18, Бабакар, 52, Кьеза, 90+4

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Иско, 82), Дайнелли, Цесар, Гузман, Кастро, Бирса, Бастьен (Хетемай, 73), Пеллисье (Инглесе, 54), Меджорини

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Родригес (Томович, 82), Кьеза, Санчес, Бадель, Валеро, Фалеро, Тельо (Оливера, 46), Бабакар, Бернардески (Кристофоро, 67)

Предупреждения: Бирса, 17, Санчес, 36, Цесар, 40, Меджорини, 58, Бернардески, 65
Теги: Фиорентина Кьево
Сегодня, 22:05
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