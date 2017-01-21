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21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
"Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево"
"Фиорентина" в матче 21-го тура чемпионата Италии в гостях разгромила "Кьево" со счетом 3:0.
Чемпионат Италии
21 тур
"Кьево" - "Фиорентина" 0:3
Голы: Тельо, 18, Бабакар, 52, Кьеза, 90+4
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Иско, 82), Дайнелли, Цесар, Гузман, Кастро, Бирса, Бастьен (Хетемай, 73), Пеллисье (Инглесе, 54), Меджорини
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Родригес (Томович, 82), Кьеза, Санчес, Бадель, Валеро, Фалеро, Тельо (Оливера, 46), Бабакар, Бернардески (Кристофоро, 67)
Предупреждения: Бирса, 17, Санчес, 36, Цесар, 40, Меджорини, 58, Бернардески, 65
Чемпионат Италии
21 тур
"Кьево" - "Фиорентина" 0:3
Голы: Тельо, 18, Бабакар, 52, Кьеза, 90+4
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Иско, 82), Дайнелли, Цесар, Гузман, Кастро, Бирса, Бастьен (Хетемай, 73), Пеллисье (Инглесе, 54), Меджорини
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Родригес (Томович, 82), Кьеза, Санчес, Бадель, Валеро, Фалеро, Тельо (Оливера, 46), Бабакар, Бернардески (Кристофоро, 67)
Предупреждения: Бирса, 17, Санчес, 36, Цесар, 40, Меджорини, 58, Бернардески, 65
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