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21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
"Алавес" и "Леганес" сыграли вничью
Чемпионат Испании
19 тур
"Алавес" - "Леганес" 2:2
Голы: Лагуардия, 11, Мендес, 51 - Герреро, 45, Инсуа, 84.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Руано, Франсуа, Карлос, Мендес (Торрес, 76), Ману, Камараса (Катай, 85), Льоренте, Гомес (Токеро, 78), Дейверсон.
"Леганес": Эррерин, Марин, Мантовани, Инсуа, Диас (Лопес, 73), Бустинса, Перес, Габриэл, Тимор (Лусиано, 62), Герреро, Мачис (Шимановски, 56).
Предупреждения: Франсуа, 2, Гомес, 18, Марин, 82, Габриэл, 83, Руано, 90+1, Перес, 90+3.
19 тур
"Алавес" - "Леганес" 2:2
Голы: Лагуардия, 11, Мендес, 51 - Герреро, 45, Инсуа, 84.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Руано, Франсуа, Карлос, Мендес (Торрес, 76), Ману, Камараса (Катай, 85), Льоренте, Гомес (Токеро, 78), Дейверсон.
"Леганес": Эррерин, Марин, Мантовани, Инсуа, Диас (Лопес, 73), Бустинса, Перес, Габриэл, Тимор (Лусиано, 62), Герреро, Мачис (Шимановски, 56).
Предупреждения: Франсуа, 2, Гомес, 18, Марин, 82, Габриэл, 83, Руано, 90+1, Перес, 90+3.
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