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"Алавес" и "Леганес" сыграли вничью

Чемпионат Испании

19 тур

"Алавес" - "Леганес" 2:2

Голы: Лагуардия, 11, Мендес, 51 - Герреро, 45, Инсуа, 84.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Руано, Франсуа, Карлос, Мендес (Торрес, 76), Ману, Камараса (Катай, 85), Льоренте, Гомес (Токеро, 78), Дейверсон.

"Леганес": Эррерин, Марин, Мантовани, Инсуа, Диас (Лопес, 73), Бустинса, Перес, Габриэл, Тимор (Лусиано, 62), Герреро, Мачис (Шимановски, 56).

Предупреждения: Франсуа, 2, Гомес, 18, Марин, 82, Габриэл, 83, Руано, 90+1, Перес, 90+3.
Теги: Алавес
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