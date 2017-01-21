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21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не выявили сильнейшего
"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 2:2.
Чемпионат Англии
22 тур
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Зане, 51, Де Брейне, 56 - Алли, 60, Хын Мин, 80
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши (Стоунс, 87), Отаменди, Коларов, Туре, Стерлинг (Жезус, 85), Сильва (Делф, 90+1), Де Брёйне, Зане, Агуэро
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Роуз, Виммер (Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 66), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн
Предупреждения: Виммер, 14, Дайер, 15, Коларов, 45, Алли, 54, Отаменди, 54
Чемпионат Англии
22 тур
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Зане, 51, Де Брейне, 56 - Алли, 60, Хын Мин, 80
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши (Стоунс, 87), Отаменди, Коларов, Туре, Стерлинг (Жезус, 85), Сильва (Делф, 90+1), Де Брёйне, Зане, Агуэро
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Роуз, Виммер (Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 66), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн
Предупреждения: Виммер, 14, Дайер, 15, Коларов, 45, Алли, 54, Отаменди, 54
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