Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не выявили сильнейшего

"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 2:2.

Чемпионат Англии

22 тур

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Зане, 51, Де Брейне, 56 - Алли, 60, Хын Мин, 80

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши (Стоунс, 87), Отаменди, Коларов, Туре, Стерлинг (Жезус, 85), Сильва (Делф, 90+1), Де Брёйне, Зане, Агуэро

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Роуз, Виммер (Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 66), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн

Предупреждения: Виммер, 14, Дайер, 15, Коларов, 45, Алли, 54, Отаменди, 54
Теги: Манчестер Сити Тоттенхэм
Сегодня, 22:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.