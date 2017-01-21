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«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможет
Вратари стали главными фигурами центрального матча английского тура: надёжный Уго Льорис пустил две «пенки», а Клаудио Браво продлил свою серию пропущенных ударов в створ до 6-ти подряд – «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Тоттенхэмом», на которую команда Гвардиолы наиграла.
3-5-2 без Вертонгена от Почеттино
На матч против команды Гвардиолы, с противостояния против которого и началась тренерская карьера Почеттино, Маурисио выбрал уже опробованный вариант с тремя центральными защитниками – травма Вертонгена не повлияла на уверенность в схеме, с помощью которой «Тоттенхэм» остановил победную серию «Челси». Однако в самом начале матча Виммер потерял мяч перед своими воротами, да и в целом оборона гостей смотрелась слабо. Как и полузащита, которая не сумела вылезти из-под вражеского прессинга.
Гвардиола без опорников
Фернандиньо опять схватил дисквалификацию, Фернандо травмировался, Сабалета на «Гудиссон Парк» провалился в опорной зоне. В такой ситуации Гвардиола решил обойтись вообще без опорников – Яя Туре этой касте не причислишь. Но, по большому счету, Пеп не должен был менять своих принципов – он и без того стремится обороняться как можно меньше и отбирать мяч на чужой половине поля сразу после потери.
Не те люди
В последнее время много говорится о том, что, несмотря на бешеные бабки, выбрасываемые шейхом Мансуром, состав у «Сити» так себе. Не те исполнители. Конкретно в 1-й половине 1-го тайма этого матча не те исполнители оказывались в завершении атаки. Сабалета, Отаменди, снова Сабалета – защитникам элементарно не хватало бомбардирских навыков.
Переигрывание
Атакующие же игроки «Сити» зачастую демонстрировали излишнее стремление улучшить позицию и лишь ухудшали возможность для удара (например, прорыв Агуэро с последующим уходом на острый угол). Потому «Тоттенхэм» успевал брать если не порядком, то числом, и блокировать большинство угроз.
Накрыло
Игра шла по плану Гвардиолы весь 1-й тайм с перерывами на 3-минутные отрезки для передышки. «Сити» разрушал игру «Тоттенхэма» у её основания, дважды отобрал мяч возле штрафной соперника после розыгрыша свободного удара от ворот (зачем Льорис это делал?) и ещё кучу раз накрыл «шпор» в менее ярких ситуациях. Разбить прессинг хозяев не мог ни великолепный Дембеле, ни кто-либо ещё: на поле была одна команда, а вторая в стартовой 45-минутке отскочила. О 8-й победе подряд и заикаться было неловко.
Делай как Браво
Оборона «Тоттенхэма» испытывала большие проблемы и с тем, что мы не привыкли считать оружием Гвардиолы – длинными забросами вперёд. Ещё в 1-м тайме Агуэро несколько раз переигрывал защитников в борьбе за такие передачи, вот и в начале 2-го Сане застал защитников и Льориса врасплох. Уго не рассчитал игру на выходе и отбил мяч в незамеченную судьями руку Сане. Лерой ничего так вернулся после месячного перерыва.
Ну а потом сработал ещё один негвардиоловский способ нападения – фланговый навес. Правда, снова не было бы беды, кабы Льорис сыграл как он обычно играет, а не как обычно Браво играет за «Сити»...
Парадокс: «Сити» полностью заслужил преимущество, но его хозяевам подарил сам «Тоттенхэм».
Не спешите их хоронить
Признаться честно, после двух ударов в под дых от своего вратаря я перестал верить в «Тоттенхэм» и набрал заголовок о победе «Сити». В 1-м тайме гости никак не проявили себя в атаке, а одним из немногих, кто хоть что-то сделал впереди, был Кайл Уокер, переигрывавший Клиши несмотря на постоянную работу в обороне. Вот и вскоре после 2-го ляпа Льориса Кайл заполнил собой свободную зону и выполнил идеальный навес, которые в последнее время Делле Алли замыкает лучше Ибрагимовича и любого другого форварда-таргетмена.
«Шпоры» вернулись в дело. «Сити» опасно контратаковал, но сил на такой мощный прессинг, как до перерыва, у команды уже не нашлось. Не сказать, что гол в ворота Браво долгое время назревал, но, как известно, «Сити» не нужно много ударов, чтобы пропустить. После атаки, в которой Уокер откровенным толчком безнаказанно помешал Стерлингу забить (Марринер таким образом отмазался перед «шпорами» за руку Сане) Сон завершил шикарную комбинацию с участием Эриксена и Кейна. Стоит ли говорить, чем завершился точный удар корейца?
Jesus
Плата больших денег за молодого бразильского таланта никак не гарантирует, что он сможет стать хоть сколько-нибудь полезным игроком. Почти ничего не означает и яркий дебют, но это не повод молчать о выходе Габриэля Жезуса, который за 3 минуты своего пребывания на поле дважды чуть не забил и однажды забил из офсайда. После гола Сона «Сити» сумел вернуть себе преимущество, создавал моменты, однако Льорис больше не собирался помогать манчестерцам. Без него хозяева сегодня в голевом производстве не продвинулись, хотя и провели хороший матч.
Потеря для «Сити», приобретение для «Тоттенхэма»
Хороший, да не полностью. «Тоттенхэм» как классная команда воспользовался непродолжительным проявлением слабости соперника и судейской ошибкой, а «Манчестер Сити» показал, что Гвардиола ещё не закончился. Пеп может включить пластинку Жозе Моуринью про невезение и арбитров, ну а те, для кого главное в ЦСКА – серия Игоря Акинфеева, продолжат делать из Клаудио Браво главный мем сезона. Льорис может выдохнуть.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
3-5-2 без Вертонгена от Почеттино
На матч против команды Гвардиолы, с противостояния против которого и началась тренерская карьера Почеттино, Маурисио выбрал уже опробованный вариант с тремя центральными защитниками – травма Вертонгена не повлияла на уверенность в схеме, с помощью которой «Тоттенхэм» остановил победную серию «Челси». Однако в самом начале матча Виммер потерял мяч перед своими воротами, да и в целом оборона гостей смотрелась слабо. Как и полузащита, которая не сумела вылезти из-под вражеского прессинга.
Гвардиола без опорников
Фернандиньо опять схватил дисквалификацию, Фернандо травмировался, Сабалета на «Гудиссон Парк» провалился в опорной зоне. В такой ситуации Гвардиола решил обойтись вообще без опорников – Яя Туре этой касте не причислишь. Но, по большому счету, Пеп не должен был менять своих принципов – он и без того стремится обороняться как можно меньше и отбирать мяч на чужой половине поля сразу после потери.
Не те люди
В последнее время много говорится о том, что, несмотря на бешеные бабки, выбрасываемые шейхом Мансуром, состав у «Сити» так себе. Не те исполнители. Конкретно в 1-й половине 1-го тайма этого матча не те исполнители оказывались в завершении атаки. Сабалета, Отаменди, снова Сабалета – защитникам элементарно не хватало бомбардирских навыков.
Переигрывание
Атакующие же игроки «Сити» зачастую демонстрировали излишнее стремление улучшить позицию и лишь ухудшали возможность для удара (например, прорыв Агуэро с последующим уходом на острый угол). Потому «Тоттенхэм» успевал брать если не порядком, то числом, и блокировать большинство угроз.
Накрыло
Игра шла по плану Гвардиолы весь 1-й тайм с перерывами на 3-минутные отрезки для передышки. «Сити» разрушал игру «Тоттенхэма» у её основания, дважды отобрал мяч возле штрафной соперника после розыгрыша свободного удара от ворот (зачем Льорис это делал?) и ещё кучу раз накрыл «шпор» в менее ярких ситуациях. Разбить прессинг хозяев не мог ни великолепный Дембеле, ни кто-либо ещё: на поле была одна команда, а вторая в стартовой 45-минутке отскочила. О 8-й победе подряд и заикаться было неловко.
Делай как Браво
Оборона «Тоттенхэма» испытывала большие проблемы и с тем, что мы не привыкли считать оружием Гвардиолы – длинными забросами вперёд. Ещё в 1-м тайме Агуэро несколько раз переигрывал защитников в борьбе за такие передачи, вот и в начале 2-го Сане застал защитников и Льориса врасплох. Уго не рассчитал игру на выходе и отбил мяч в незамеченную судьями руку Сане. Лерой ничего так вернулся после месячного перерыва.
Ну а потом сработал ещё один негвардиоловский способ нападения – фланговый навес. Правда, снова не было бы беды, кабы Льорис сыграл как он обычно играет, а не как обычно Браво играет за «Сити»...
Парадокс: «Сити» полностью заслужил преимущество, но его хозяевам подарил сам «Тоттенхэм».
Не спешите их хоронить
Признаться честно, после двух ударов в под дых от своего вратаря я перестал верить в «Тоттенхэм» и набрал заголовок о победе «Сити». В 1-м тайме гости никак не проявили себя в атаке, а одним из немногих, кто хоть что-то сделал впереди, был Кайл Уокер, переигрывавший Клиши несмотря на постоянную работу в обороне. Вот и вскоре после 2-го ляпа Льориса Кайл заполнил собой свободную зону и выполнил идеальный навес, которые в последнее время Делле Алли замыкает лучше Ибрагимовича и любого другого форварда-таргетмена.
«Шпоры» вернулись в дело. «Сити» опасно контратаковал, но сил на такой мощный прессинг, как до перерыва, у команды уже не нашлось. Не сказать, что гол в ворота Браво долгое время назревал, но, как известно, «Сити» не нужно много ударов, чтобы пропустить. После атаки, в которой Уокер откровенным толчком безнаказанно помешал Стерлингу забить (Марринер таким образом отмазался перед «шпорами» за руку Сане) Сон завершил шикарную комбинацию с участием Эриксена и Кейна. Стоит ли говорить, чем завершился точный удар корейца?
Jesus
Плата больших денег за молодого бразильского таланта никак не гарантирует, что он сможет стать хоть сколько-нибудь полезным игроком. Почти ничего не означает и яркий дебют, но это не повод молчать о выходе Габриэля Жезуса, который за 3 минуты своего пребывания на поле дважды чуть не забил и однажды забил из офсайда. После гола Сона «Сити» сумел вернуть себе преимущество, создавал моменты, однако Льорис больше не собирался помогать манчестерцам. Без него хозяева сегодня в голевом производстве не продвинулись, хотя и провели хороший матч.
Потеря для «Сити», приобретение для «Тоттенхэма»
Хороший, да не полностью. «Тоттенхэм» как классная команда воспользовался непродолжительным проявлением слабости соперника и судейской ошибкой, а «Манчестер Сити» показал, что Гвардиола ещё не закончился. Пеп может включить пластинку Жозе Моуринью про невезение и арбитров, ну а те, для кого главное в ЦСКА – серия Игоря Акинфеева, продолжат делать из Клаудио Браво главный мем сезона. Льорис может выдохнуть.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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