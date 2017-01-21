Кристиан Родригес привлек внимание "Марселя"

Защитник "Вольфсбурга" Кристиан Родригес попал в сферу интересов "Марселя", утверждает L`Equipe.



Провансальский клуб готов выступить в борьбу за футболиста, на которого также претендуют "Интер" и ПСЖ. Издание отмечает, что французы уже начали переговоры по трансферу швейцарца.