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21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
"Саутгемптон" предложил "Наполи" 16 миллионов евро за Маноло Габбьядини
Нападающий "Наполи" Маноло Габбьядини заинтересовал "Саутгемптон", утверждает Tuttosport.
"Святые" уже предложили за игрока 16 миллионов евро, но неаполитанцы намерены выручить за футболиста не менее 25 миллионов евро.
"Святые" уже предложили за игрока 16 миллионов евро, но неаполитанцы намерены выручить за футболиста не менее 25 миллионов евро.
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