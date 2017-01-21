"Саутгемптон" предложил "Наполи" 16 миллионов евро за Маноло Габбьядини

Нападающий "Наполи" Маноло Габбьядини заинтересовал "Саутгемптон", утверждает Tuttosport.



"Святые" уже предложили за игрока 16 миллионов евро, но неаполитанцы намерены выручить за футболиста не менее 25 миллионов евро.