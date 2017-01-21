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Рональд Куман: после победы над "Арсеналом" мы изменили свою игру
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче против "Кристал Пэласа" (1:0) в 22 туре АПЛ.
"На мой взгляд, мы победили абсолютно заслуженно. Мы выглядели лучше соперника, имели лучшие шансы. Как правило, когда вы не забиваете, соперник вас может наказать. Но мы забили один и сохранили ворота "сухими". После победы над "Арсеналом" мы изменили свою игру, мы стали играть агрессивнее", - приводит его слова Sky Sports.
"На мой взгляд, мы победили абсолютно заслуженно. Мы выглядели лучше соперника, имели лучшие шансы. Как правило, когда вы не забиваете, соперник вас может наказать. Но мы забили один и сохранили ворота "сухими". После победы над "Арсеналом" мы изменили свою игру, мы стали играть агрессивнее", - приводит его слова Sky Sports.
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