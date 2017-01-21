Рональд Куман: после победы над "Арсеналом" мы изменили свою игру

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче против "Кристал Пэласа" (1:0) в 22 туре АПЛ.



"На мой взгляд, мы победили абсолютно заслуженно. Мы выглядели лучше соперника, имели лучшие шансы. Как правило, когда вы не забиваете, соперник вас может наказать. Но мы забили один и сохранили ворота "сухими". После победы над "Арсеналом" мы изменили свою игру, мы стали играть агрессивнее", - приводит его слова Sky Sports.