Карло Анчелотти: без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что футбол без офсайдов станет совсем другим видом спорта.



"Без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта. Видимо, в ФИФА хотят создать новый вид спорта. Убрать офсайды из футбола - очень сложно. Я не против нововведении, но сначала их нужно проверять на практике", - цитирует Анчелотти Bild.