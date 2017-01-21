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Карло Анчелотти: без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что футбол без офсайдов станет совсем другим видом спорта.

"Без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта. Видимо, в ФИФА хотят создать новый вид спорта. Убрать офсайды из футбола - очень сложно. Я не против нововведении, но сначала их нужно проверять на практике", - цитирует Анчелотти Bild.
Теги: Анчелотти Бавария
Вчера, 23:50
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№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 00:09) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Вундеркинды пля ! Нахрен что-то менять ? confused
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Алания»
Я бы оставил правило офсайда на пространстве от штрафной до штрафной, и уже без правила своей половины поля, а ближе к воротам уже без них обходиться, там и вратарь добавляется в помощь защите, да и защитников всегда больше напов в этой зоне, пусть выкручиваются как могут, но уже без офсайдов.
Представляете, как команда загнала соперника вплоть до его штрафной площади прессингом и уплотняет игру, грозя сопернику офсайдом уже у его штрафной площади... wink
Регистрация: 3.05.2015
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