Карло Анчелотти: без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 22:49
Кристиан Родригес привлек внимание "Марселя"
Кристиан Родригес привлек внимание "Марселя"
Вчера 22:29
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не выявили сильнейшего (1)
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не выявили сильнейшего (1)
Вчера 22:28
"Алавес" и "Леганес" сыграли вничью
"Алавес" и "Леганес" сыграли вничью
Вчера 22:25
Дэвид Мойес: нам не хватает Ламина Коне
Дэвид Мойес: нам не хватает Ламина Коне
Вчера 22:05
"Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево"
"Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево"
Вчера 22:00
Славен Билич: Кэрролла на поле трудно остановить
Славен Билич: Кэрролла на поле трудно остановить
Вчера 21:47
Ренато Сивельи может перейти в "Банфилд"
Ренато Сивельи может перейти в "Банфилд"
Вчера 21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
Вчера 20:48
Уэйн Руни: горжусь своим рекордом
Уэйн Руни: горжусь своим рекордом
Вчера 20:12
Жоэль Матип снова сможет играть за "Ливерпуль"
Жоэль Матип снова сможет играть за "Ливерпуль"
Вчера 20:03
Уэйн Руни - лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" (5)
Уэйн Руни - лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" (5)
Вчера 20:03
"МЮ" ушел от поражения в игре со "Стоком"
"МЮ" ушел от поражения в игре со "Стоком"
Вчера 19:59
Наставник "Суонси": я горжусь своей командой
Наставник "Суонси": я горжусь своей командой
Вчера 19:41
Александр Алиев: поднимал руку на жену, когда она выпивала (5)
Александр Алиев: поднимал руку на жену, когда она выпивала (5)
Вчера 19:22
ЦСКА разгромил клуб второго швейцарского дивизиона (28)
ЦСКА разгромил клуб второго швейцарского дивизиона (28)
Вчера 18:33
Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан в первой декаде февраля (1)
Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан в первой декаде февраля (1)
Вчера 18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (4)
Вчера 18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (2)
Вчера 18:09
Клаудио Маркизио не сыграет с "Лацио"
Клаудио Маркизио не сыграет с "Лацио"
Вчера 17:36
"Зенит" благодаря дублю Юсупова разгромил "Чанчунь Ятай" (20)
"Зенит" благодаря дублю Юсупова разгромил "Чанчунь Ятай" (20)
Вчера 17:36
"Ливерпуль" на своем поле уступил "Суонси"
"Ливерпуль" на своем поле уступил "Суонси"
Вчера 17:14
"Анжи": конкретики по Паршивлюку нет никакой
"Анжи": конкретики по Паршивлюку нет никакой
Вчера 17:05
"Эспаньол" дома переиграл "Гранаду"
"Эспаньол" дома переиграл "Гранаду"
Карло Анчелотти: без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что футбол без офсайдов станет совсем другим видом спорта.
"Без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта. Видимо, в ФИФА хотят создать новый вид спорта. Убрать офсайды из футбола - очень сложно. Я не против нововведении, но сначала их нужно проверять на практике", - цитирует Анчелотти Bild.
"Без офсайдов футбол станет совсем другим видом спорта. Видимо, в ФИФА хотят создать новый вид спорта. Убрать офсайды из футбола - очень сложно. Я не против нововведении, но сначала их нужно проверять на практике", - цитирует Анчелотти Bild.
Напечатать
2
(1)
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.