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"Сандерленд" интересуется игроком "Бенфики" Самарисом

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис попал в список интересов "Сандерленда", утверждает talksport.com.

Переговоры между сторонами уже близки к завершению. Также источник, отмечает, что "котам" придётся выложить за трансфер футболиста около 20 миллионов евро.
Теги: Сандерленд Самарис Бенфика Трансферы
Вчера, 23:53
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