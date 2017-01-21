"Сандерленд" интересуется игроком "Бенфики" Самарисом

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис попал в список интересов "Сандерленда", утверждает talksport.com.



Переговоры между сторонами уже близки к завершению. Также источник, отмечает, что "котам" придётся выложить за трансфер футболиста около 20 миллионов евро.