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"Шапекоэнсе" сыграл с "Палмейрасом" в первом матче после авиакатастрофы

"Шапекоэнсе" провел свой первый матч после авиакатастрофы, которая унесла жизни большинства футболистов и членов тренерского штаба клуба. Бразильская команда в товарищеском матче сыграла вничью с "Палмейрасом" - 2:2.

На стадионе в Шапеко собрались 22 тыс. болельщиков. В составе "Шапекоэнсе" выступали игроки, арендованные у других южноамериканских клубов, а перед началом встречи три выживших игрока команды вынесли трофей Южноамериканского кубка.

Газета.ru
Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 00:35
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