"Шапекоэнсе" сыграл с "Палмейрасом" в первом матче после авиакатастрофы

"Шапекоэнсе" провел свой первый матч после авиакатастрофы, которая унесла жизни большинства футболистов и членов тренерского штаба клуба. Бразильская команда в товарищеском матче сыграла вничью с "Палмейрасом" - 2:2.На стадионе в Шапеко собрались 22 тыс. болельщиков. В составе "Шапекоэнсе" выступали игроки, арендованные у других южноамериканских клубов, а перед началом встречи три выживших игрока команды вынесли трофей Южноамериканского кубка.