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"Зенит" благодаря дублю Юсупова разгромил "Чанчунь Ятай" (20)
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"Эспаньол" дома переиграл "Гранаду"
"Эспаньол" дома переиграл "Гранаду"
"Шапекоэнсе" сыграл с "Палмейрасом" в первом матче после авиакатастрофы
"Шапекоэнсе" провел свой первый матч после авиакатастрофы, которая унесла жизни большинства футболистов и членов тренерского штаба клуба. Бразильская команда в товарищеском матче сыграла вничью с "Палмейрасом" - 2:2.
На стадионе в Шапеко собрались 22 тыс. болельщиков. В составе "Шапекоэнсе" выступали игроки, арендованные у других южноамериканских клубов, а перед началом встречи три выживших игрока команды вынесли трофей Южноамериканского кубка.
Газета.ru
На стадионе в Шапеко собрались 22 тыс. болельщиков. В составе "Шапекоэнсе" выступали игроки, арендованные у других южноамериканских клубов, а перед началом встречи три выживших игрока команды вынесли трофей Южноамериканского кубка.
Газета.ru
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