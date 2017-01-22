Сборная Египта переиграла команду Уганды на КАН-2017

Сборная Египта победила команду Уганды в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2017.Игра группы D, прошедшая в субботу в городе Порт-Жантиль, закончилась со счетом 1:0 в пользу египтян, у которых на 89-й минуте отличился Абдалла Саид.Сборная Египта набрала 4 очка и расположилась на втором месте в квартете. Команда Уганды, потерпевшая два поражения в двух матчах, потеряла шансы на выход в плей-офф.В заключительном туре группового этапа 25 января египтяне сыграют со сборной Ганы, а угандийцы встретятся с командой Мали.