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Сборная Египта переиграла команду Уганды на КАН-2017

Сборная Египта победила команду Уганды в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2017.

Игра группы D, прошедшая в субботу в городе Порт-Жантиль, закончилась со счетом 1:0 в пользу египтян, у которых на 89-й минуте отличился Абдалла Саид.
Сборная Египта набрала 4 очка и расположилась на втором месте в квартете. Команда Уганды, потерпевшая два поражения в двух матчах, потеряла шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа 25 января египтяне сыграют со сборной Ганы, а угандийцы встретятся с командой Мали.

Р-Спорт
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 01:29
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