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Серхио Рамос: мы выбрались из сложной ситуации после двух поражений подряд

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Малагой" и в матче 19-го тура испанской примеры (2:1). Напомним, Рамос в этой встрече отметился дублем.

"Рад, что забил и внес свой вклад в успех. Это важно, особенно в играх, где не все складывается удачно. Мы выбрались из сложной ситуации после двух поражений подряд. В нашей команде каждая неудача становится сигналом к началу дополнительного давления.

Мы очень хорошо начали сезон и должны быть вместе и в трудные времена. Сегодняшняя победа поможет команде оправиться от поражения в матче с "Севильей", - цитирует Рамоса официальный сайт "Реала".
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 02:06
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