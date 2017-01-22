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Маринато Гилерме: успешным результатом для "Локо" будет попадание в пятерку

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопросы болельщиков железнодорожников.

ОТПУСК

Ездил с семьей в Бразилию. Сначала были в Катагуазисе - место, где я родился, а затем отправились в Куритибу. Фавелы? Никогда не заходил туда, но был рядом. Мой двоюродный брат живет в Рио как раз неподалеку от фавел. Что касается Куритибы, то у нас спокойнее, чем в Рио или Сан-Паулу.

СБОРЫ

Нагрузки постепенно снижаются, потому что мы играем контрольные матчи. Я пропустил первые два из-за небольшого повреждения, но ничего серьезного. Надеюсь сыграть уже в воскресенье против ЦСКА, однако не уверен, что выйду на поле.

Свободного времени на сборах не так много. После обеда люблю поспать. Вечером - вторая тренировка, после которой баня или бочка со льдом для восстановления. Затем созваниваюсь с семьей и иду спать.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Активно учить язык начал с 2008 года, почти сразу, как приехал в Россию. Но с репетитором провел всего несколько занятий. Для меня лучше учить русский в процессе общения с партнерами по команде. Учит ли язык жена? Рафаэла неплохо говорит на русском, просто немного стесняется.

ПЛАНЫ НА СЕЗОН

Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо.

ФК "Локомотив"
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 02:18
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