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СМИ: Джанни Инфантино советовал Виталию Мутко не выдвигаться на пост президента РФС

Британское издание Mail on Sunday утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино в сентябре попросил Виталия Мутко не выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза.

Издание отмечает, что такая просьба Инфантино связана с тем, что Мутко был упомянут в докладе WADA как человек, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в связи с соответствующим решением МОК.

После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд руководящих должностей в футболе. В частности, Мутко был членом совета ФИФА и руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году.

За несколько дней до выборов президента РФС Инфантино позвонил Мутко и посоветовал ему отказаться от идеи стать главой РФС. Однако Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в итоге был избран президентом организации.

Газета.ru
Теги: Мутко Инфантино
Сегодня, 02:59
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№1 Написал: vlees (Сегодня, 04:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Будет объективны,Виталя питерский это позор всего нашего спорта.
Регистрация: 12.01.2017
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