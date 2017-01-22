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Серхио Рамос: я плюнул в Аспаса? Это все идет из Барселоны

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал скандальный эпизод в четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Сельты" (1:2).

Ранее сообщалось, что капитан "сливочных" во время матча плюнул в форварда соперника Яго Аспаса. Игрок "Сельты" позже сообщил, что ничего подобного не заметил.

"Я плюнул в Аспаса? Это все идет из Барселоны. Я был далеко от него, метрах в пяти, он даже не обратил внимания", - цитирует Рамоса AS.

Серхио Рамос: я плюнул в Аспаса? Это все идет из Барселоны
Теги: Рамос Реал Барселона
Сегодня, 03:17
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