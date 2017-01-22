Бывший хавбек "Уфы" Марсинью перешел в "Газиантепспор" (фото)

Бывший полузащитник "Уфы" Марсинью подписал контракт с "Газиантепспором", информирует официальный сайт турецкого клуба.Контракт с 30-летним футболистом заключен на 1,5 года. Напомним, 19 января бразилец расторг соглашение с "Уфой", за которую выступал с 2014 года.