Карлос Тевес: из уважения к партнерам по команде я не буду озвучивать размер своей зарплаты

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес прокомментировал слухи в СМИ, согласно которым аргентинец будет зарабатывать в китайском клубе 615 тысяч фунтов в неделю.



"Я не говорил прессе о размерах своей зарплаты. Считаю, это не стоит озвучивать всем подряд, потому что нужно уважать моих товарищей по команде.



Скажу, что моя зарплата не такая высокая, как об этом говорят. Но из уважения к свои партнерам по команде я не буду называть сумму", - цитирует Тевеса Daily Mail.