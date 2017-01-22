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Марк Хьюз: мы разочарованы тем, как закончилась встреча

Главный тренер "Стока Сити" Марк Хьюз прокомментировал ничью своей команды в матче против "Манчестера Юнайтед" (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

"Мы разочарованы тем, как закончилась встреча. Мы могли выиграть у "Манчестера Юнайтед". Моя единственная критика в адрес ребят состоит в том, что команда мало держала мяч. Уэйн Руни поставил выдающийся рекорд", - цитирует Хьюза Sky Sports.
Теги: Хьюз Сток Сити Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:12
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