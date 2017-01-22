Сон Хын Мин: доволен результатом матча с "Манчестер Сити"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прокомментировал ничью своей команды в матче против "Манчестера Сити" (2:2) в 22 туре АПЛ.



"В первые десять минут второго тайма мы пропустили два мяча, но мы сумели вернуться в игру. Это наш характер. Наш характер силен и каждый хотел получить результат. Я доволен результатом встречи", - приводит его слова ВВС.