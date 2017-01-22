Тони Пулис: желаем Берахино всего хорошего

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис прокомментировал победу своей команды в матче против "Сандерленда" (2:0) в 22-м туре АПЛ.



"Первую половину матча мы провели хорошо. Во втором тайме надо отдать должное "Сандерленду". Мы же добились хорошего результата, вернули фантастическую атмосферу в раздевалку. Мы желаем Берахино всего хорошего. Надеюсь, что он хорошо проявит себя в "Сток Сити", - приводит его слова ВВС.