Эндрю Кэрролл: с нетерпением жду следующего матча

Нападающий "Вест Хэма" Эндрю Кэрролл прокомментировал победу своей команды в матче против "Мидлсбро" (3:1) в 22 туре АПЛ.



"Я не тренировался всю неделю. У меня было пара выходных. Чувствую себя прекрасно. С нетерпением жду следующего матча. Команда сыграла хорошо. Гол в конце, который убил всю интригу, получился фантастическим", - приводит его слова Sky Sports.