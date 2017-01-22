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Эндрю Кэрролл: с нетерпением жду следующего матча

Нападающий "Вест Хэма" Эндрю Кэрролл прокомментировал победу своей команды в матче против "Мидлсбро" (3:1) в 22 туре АПЛ.

"Я не тренировался всю неделю. У меня было пара выходных. Чувствую себя прекрасно. С нетерпением жду следующего матча. Команда сыграла хорошо. Гол в конце, который убил всю интригу, получился фантастическим", - приводит его слова Sky Sports.
Теги: Мидлсбро Вест Хэм
Сегодня, 08:46
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