Айтор Каранка: я могу гордиться игроками своей команды

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка прокомментировал поражение своей команды в матче против "Вест Хэма" (1:3) в 22-м туре чемпионата Англии.



"Как главный тренер, я могу гордиться игроками своей команды. Они умеют побеждать, умеют и проигрывать. Мы должны работать над последними 10-15 минутами матча. Виктор Вальдес виноват во втором голе Кэрролла? Он много помогает нам. Виктор Вальдес является одним из лучших вратарей мира", - цитирует специалиста Sky Sports.