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Сэм Эллардайс: игра команды совершенствуется
Главный тренер "Кристал Пэласа" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Эвертона" (0:1) в 22 туре АПЛ.
"Мы противостояли хорошей команде. Нам приходилось тяжелое. Мне кажется, что арбитр ошибся, когда нам забивали гол. Необходимо было остановить игру, когда игрок получил травму, чего рефери не сделал. Я думаю, что игра нашей команды совершенствуется. Футболисты вынуждены играть по другой схеме. С помощью этого мы получим результат", - приводит его слова ВВС.
"Мы противостояли хорошей команде. Нам приходилось тяжелое. Мне кажется, что арбитр ошибся, когда нам забивали гол. Необходимо было остановить игру, когда игрок получил травму, чего рефери не сделал. Я думаю, что игра нашей команды совершенствуется. Футболисты вынуждены играть по другой схеме. С помощью этого мы получим результат", - приводит его слова ВВС.
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