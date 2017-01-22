Сэм Эллардайс: игра команды совершенствуется

Главный тренер "Кристал Пэласа" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Эвертона" (0:1) в 22 туре АПЛ.



"Мы противостояли хорошей команде. Нам приходилось тяжелое. Мне кажется, что арбитр ошибся, когда нам забивали гол. Необходимо было остановить игру, когда игрок получил травму, чего рефери не сделал. Я думаю, что игра нашей команды совершенствуется. Футболисты вынуждены играть по другой схеме. С помощью этого мы получим результат", - приводит его слова ВВС.