Пол Лейк: "Тоттенхэм" спас безнадежный матч

Бывший футболист "Манчестер Сити" Пол Лейк прокомментировал ничью "горожан" в матче против "Тоттенхэма" (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.



"Ничья - это разочарование для "Манчестер Сити". Вы можете увидеть это в движении игроков. "Тоттенхэм" же спас безнадежный матч", - цитирует Лейка ВВС.