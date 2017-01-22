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Пол Лейк: "Тоттенхэм" спас безнадежный матч

Бывший футболист "Манчестер Сити" Пол Лейк прокомментировал ничью "горожан" в матче против "Тоттенхэма" (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.

"Ничья - это разочарование для "Манчестер Сити". Вы можете увидеть это в движении игроков. "Тоттенхэм" же спас безнадежный матч", - цитирует Лейка ВВС.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Сити
Сегодня, 09:24
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