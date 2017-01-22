Вальтер Маццарри: я разочарован, потому что мы заслужили победу

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри прокомментировал ничью своей команды в матче против "Борнмута" (2:2) в 22-м туре Премьер-лиги.



"Я разочарован, потому что мы заслужили победу. Мы допустили две ошибки, которые привели к голам. В целом, я доволен игрой. В составе играли молодые футболисты, которые прибавляют. Это позитивно, хотя все хотят получать результат сразу же", - цитирует Маццарри ВВС.