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Маурицио Сарри: первый раз в этом сезоне "Наполи" показал, что может терпеть
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил удовлетворение результатом встречи с "Миланом" (2:1).
"Я доволен тем, что увидел в этом матче. Нам удалось сохранить победный счет в поединке с "Миланом", который сейчас показывает отличную игру и способен создавать проблемы. Первый раз в этом сезоне "Наполи" показал, что может терпеть. Кое-какие трудности у нас возникали, но мы справились. Эти три очка очень важны", - цитирует Сарри Tmw.
"Я доволен тем, что увидел в этом матче. Нам удалось сохранить победный счет в поединке с "Миланом", который сейчас показывает отличную игру и способен создавать проблемы. Первый раз в этом сезоне "Наполи" показал, что может терпеть. Кое-какие трудности у нас возникали, но мы справились. Эти три очка очень важны", - цитирует Сарри Tmw.
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