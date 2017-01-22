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Денис Глушаков поздравил братьев Комбаровых с днем рождения

Капитан "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в инстаграме поздравил защитников Кирилла и Дмитрия Комбаровых с юбилеем. Сегодня братьям исполняется 30 лет.

Напомним, футболисты перешли в "Спартак" в 2010 году. В 2016-м клуб решил расстаться с Кириллом.
Теги: Глушаков Комбаров Д. Комбаров К.
Сегодня, 10:13
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