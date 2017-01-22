Маурисио Почеттино: прекрасно, что мы вернулись, проигрывая 0:2

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью своей команды в матче против "Манчестера Сити" (2:2) в 22 туре АПЛ.



"Соперник сыграл лучше нас в первой половине матча. Нам было очень трудно. Вторую половину мы начали с большей энергией, но пропустили два мяча. Нам нужно было показывать больше индивидуальных действий. Прекрасно, что мы вернулись, проигрывая 0:2. Это важное очко для нас", - приводит его слова ВВС.