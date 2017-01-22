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Зинедин Зидан: не знаю, сколько голов на счету Бензема и Роналду в последнее время

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что Карим Бензема и Криштиану Роналду справляются со своей работой.

"Я не знаю, сколько голов на счету Бензема и Криштиану Роналду в последнее время. Меня это не беспокоит. Сейчас меня волнуют травмы Модрича и Марселу. Нам нужно успокоиться. Понимаю, что фанаты хотят большего, но нам нужна их помощь, поддержка", - цитирует Зидана A Bola.
Теги: Зидан Бензема Роналду Реал
Сегодня, 10:52
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