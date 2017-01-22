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"ПСЖ" летом хочет приобрести Адама Лаллану и Деле Алли

"ПСЖ" летом планирует подписать полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли и хавбека "Ливерпуля" Адама Лаллану, утверждает The Times.

На данный момент спортивный директор парижского клуба Патрик Клюйверт работает над трансфером игроков.
Теги: ПСЖ Лаллана Алли Трансферы
Сегодня, 11:04
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