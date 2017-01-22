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Футболисты "Спартака" поздравили защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения

Футболисты "Спартака" поздравили защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения аплодисментами и кувырком, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня футболист празднует 30-летие. Перед началом утренней тренировки после короткой речи Массимо Карреры команда поаплодировала имениннику, а потом каждый игрок совершил традиционный поздравительный кувырок. Таким же образом двумя днями ранее поздравили с 69-летем руководителя департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга.
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 11:29
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:34) #
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Цитата: Смотрящий
А Кирилла поздравили? ))

Звуковой открыткой. Ромбообразной формы.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А Кирилла поздравили? ))


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
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