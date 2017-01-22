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Жозе Моуринью заменил всех болбоев на "Олд Траффорд"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" был недоволен болбоями на "Олд Траффорд", информирует Tribal Fotball.
Сообщается, что португальский специалист добился замены подающих мячи мальчишек и девчонок из "Фундации Манчестер Юнайтед" на игроков команды "МЮ" до 16 лет.
Сообщается, что португальский специалист добился замены подающих мячи мальчишек и девчонок из "Фундации Манчестер Юнайтед" на игроков команды "МЮ" до 16 лет.
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