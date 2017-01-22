Жозе Моуринью заменил всех болбоев на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" был недоволен болбоями на "Олд Траффорд", информирует Tribal Fotball.



Сообщается, что португальский специалист добился замены подающих мячи мальчишек и девчонок из "Фундации Манчестер Юнайтед" на игроков команды "МЮ" до 16 лет.