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Жозе Моуринью заменил всех болбоев на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" был недоволен болбоями на "Олд Траффорд", информирует Tribal Fotball.

Сообщается, что португальский специалист добился замены подающих мячи мальчишек и девчонок из "Фундации Манчестер Юнайтед" на игроков команды "МЮ" до 16 лет.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:07
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