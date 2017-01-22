Массимилиано Аллегри: Эвра покинет "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил, что защитник Патрис Эвра покинет туринскую команду.



"Эвра покинет "Ювентус". Патрис работал отдельно от команды. Надеюсь, мы все найдем оптимальное решение. Давайте подождем", – цитирует Аллегри A Bola.