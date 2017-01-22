Юлиан Дракслер получил травму

Нападающий "ПСЖ" Юлиан Дракслер получил травму в матче чемпионата Франции против "Нанта" (2:0), сообщает L’Equipe.



Игрок сборной Германии был заменен на 69-й минуте встречи. Серьезность повреждения Дракслера неизвестна.