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Юлиан Дракслер получил травму

Нападающий "ПСЖ" Юлиан Дракслер получил травму в матче чемпионата Франции против "Нанта" (2:0), сообщает L’Equipe.

Игрок сборной Германии был заменен на 69-й минуте встречи. Серьезность повреждения Дракслера неизвестна.
Теги: Дракслер ПСЖ
Сегодня, 13:19
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