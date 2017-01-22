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Квинси Промес - Дмитрию Комбарову: ты фантастический одноклубник

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил своего партнера защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня игрок празднует 30-летие. Напомним, что красно-белые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.

"Наслаждайся этим днем, Дмитрий! Ты фантастический одноклубник. С днем рождения", – написал Промес на своей странице в Instagram.
Теги: Промес Комбаров Д.
Сегодня, 13:53
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4
(1)
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: TambovКБ.
СПАРТАК всегда-ПЕРВЫЙ.

Нда?! А кто-то еще об этом знает? joy
Регистрация: 27.07.2013
№3 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 14:09) #
  • -3
  •  (7)

СПАРТАК всегда-ПЕРВЫЙ.
Регистрация: 18.01.2017
№2 Написал: procop (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
smiley
Регистрация: 27.11.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Позитив в команде - всем нам на пользу . Давайте , парни , готовьтесь к весне как следует ! Всем здоровья - это главное .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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