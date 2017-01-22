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Квинси Промес - Дмитрию Комбарову: ты фантастический одноклубник
Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил своего партнера защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня игрок празднует 30-летие. Напомним, что красно-белые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.
"Наслаждайся этим днем, Дмитрий! Ты фантастический одноклубник. С днем рождения", – написал Промес на своей странице в Instagram.
"Наслаждайся этим днем, Дмитрий! Ты фантастический одноклубник. С днем рождения", – написал Промес на своей странице в Instagram.
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