Филипп Лам: когда ты забиваешь победный гол на последних минутах – это всегда удача

Капитан "Баварии" Филипп Лам в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Фрайбургом" (2:1) в 17-м туре чемпионата Германии.



"Когда ты забиваешь победный гол на последних минутах – это всегда удача, - отметил Лам – мы можем играть лучше, но самое главное в матче с "Фрайбургом" – это победа".