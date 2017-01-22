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Филипп Лам: когда ты забиваешь победный гол на последних минутах – это всегда удача

Капитан "Баварии" Филипп Лам в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Фрайбургом" (2:1) в 17-м туре чемпионата Германии.

"Когда ты забиваешь победный гол на последних минутах – это всегда удача, - отметил Лам – мы можем играть лучше, но самое главное в матче с "Фрайбургом" – это победа".
Теги: Лам Фрайбург Бавария
Сегодня, 14:40
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