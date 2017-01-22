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Лучано Спаллетти: хотим доказать, что достигли прогресса

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата с "Кальяри".

"В матче с "Кальяри" мы хотим доказать, что наша команда изменилась по сравнению с первым поединком, когда мы сыграли вничью со счетом 2:2. "Кальяри" в отличной форме, соперник действует быстро и агрессивно, они победили "Дженоа" 4:1, боролись до последней минуты с "Миланом". Но мы хотим доказать, что достигли прогресса с момента нашей встречи в первом круге. Мы сделали полезные выводы", - цитирует Спаллетти официальный сайт "Ромы".
Теги: Спаллетти Рома
Сегодня, 15:02
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