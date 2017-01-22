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Гэри Кэхилл: быть капитаном "Челси" даже во время одного матча - это просто потрясающе

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл отметил, что гордится быть капитаном команды.

"Это то, чем я очень горжусь. Быть капитаном этого клуба даже во время одного матча — это просто потрясающе. Джон Терри много лет был капитаном команды, и это невероятное ощущение, когда выводишь команду на поле, особенно во время такой удачный серии, какая была у нас. Я не думаю, что меня это изменило как игрока. Весь вопрос в том, чтобы научиться справляться с удвоенным давлением, но мне это не трудно. Не важно, кто является капитаном команды, важно, что у нас опытные игроки и по-настоящему сильные личности в составе. Все говорят, что на поле необходимо иметь много лидеров, и в данный момент у нас это есть, так что у нас всё хорошо", - цитирует Кэхилла официальный сайт "синих".
Теги: Челси
Сегодня, 15:09
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