Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Гэри Кэхилл: быть капитаном "Челси" даже во время одного матча - это просто потрясающе
Защитник "Челси" Гэри Кэхилл отметил, что гордится быть капитаном команды.
"Это то, чем я очень горжусь. Быть капитаном этого клуба даже во время одного матча — это просто потрясающе. Джон Терри много лет был капитаном команды, и это невероятное ощущение, когда выводишь команду на поле, особенно во время такой удачный серии, какая была у нас. Я не думаю, что меня это изменило как игрока. Весь вопрос в том, чтобы научиться справляться с удвоенным давлением, но мне это не трудно. Не важно, кто является капитаном команды, важно, что у нас опытные игроки и по-настоящему сильные личности в составе. Все говорят, что на поле необходимо иметь много лидеров, и в данный момент у нас это есть, так что у нас всё хорошо", - цитирует Кэхилла официальный сайт "синих".
"Это то, чем я очень горжусь. Быть капитаном этого клуба даже во время одного матча — это просто потрясающе. Джон Терри много лет был капитаном команды, и это невероятное ощущение, когда выводишь команду на поле, особенно во время такой удачный серии, какая была у нас. Я не думаю, что меня это изменило как игрока. Весь вопрос в том, чтобы научиться справляться с удвоенным давлением, но мне это не трудно. Не важно, кто является капитаном команды, важно, что у нас опытные игроки и по-настоящему сильные личности в составе. Все говорят, что на поле необходимо иметь много лидеров, и в данный момент у нас это есть, так что у нас всё хорошо", - цитирует Кэхилла официальный сайт "синих".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.