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"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести Гонсалу Гедеша

Нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш попал в сферу интересов "Манчестера Юнайтед".

Как сообщает Daily Star, манкунианцы ищут замену ушедшему из команды Мемфису Депаю. Официальный запрос в португальский клуб англичане планируют отослать летом.
Теги: Манчестер Юнайтед Бенфика Трансферы
Сегодня, 15:14
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