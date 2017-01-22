"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести Гонсалу Гедеша

Нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш попал в сферу интересов "Манчестера Юнайтед".



Как сообщает Daily Star, манкунианцы ищут замену ушедшему из команды Мемфису Депаю. Официальный запрос в португальский клуб англичане планируют отослать летом.