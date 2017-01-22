Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антонио Кассано может завершить карьеру

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло рассказал, что нападающий команды Антонио Кассано рассматривает вариант с завершением карьеры.

"Антонио сообщил мне, что в случае отсутствия достойных предложений просто закончит карьеру здесь, даже без прощального матча", – цитирует Джампаоло Football Italia.
Теги: Сампдория
Сегодня, 15:47
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Жаль, хороший футболист, года два ещё может достойно поиграть, тем более с техникой у него всё в порядке.
Регистрация: 30.03.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.