Антонио Кассано может завершить карьеру

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло рассказал, что нападающий команды Антонио Кассано рассматривает вариант с завершением карьеры.



"Антонио сообщил мне, что в случае отсутствия достойных предложений просто закончит карьеру здесь, даже без прощального матча", – цитирует Джампаоло Football Italia.