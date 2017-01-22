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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0

ЦСКА обыграл "Пяст" в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 2:0.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Пяст" 2:0

Гол: Жамалетдинов, 34, Игнашевич, 89

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Васин (Кучаев, 61 (Щенников, 75)), Алексей Березуцкий, Вернблум, Миланов, Головин, Гордюшенко (Набабкин, 61), Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 51)
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:00
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(0)
№6 Написал: Веселый2017 (Сегодня, 16:37) #
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online

пончик.... взломщик лохматых сейфов... прям в масть тебе командочка..)))

Sergant,
Регистрация: 22.01.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:33) #
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Цитата: Мао Дзэдун
Пяст это - что ?

карабаху продул в л е, достойный соперник цска laughing
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Sergant (Сегодня, 16:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мао Дзэдун
Пяст

Пясты (польск. Piastowie) — первая польская княжеская и королевская династия. О гербе польского государства как таковом, можно говорить только со времен коронации Пшемысла II (Przemysіa II) в 1295 году. Начиная с его правления белый (а вернее серебрянный) орел в короне на красном щите стал гербом Польши и династии Пястов. Именно этот орёл на гербе клуба "Пяст"

Цитата: molot327
2:0... Еще один пустячок... И опять приятно! blush

А с учётом нереализованных моментов могло быть гораздо больше
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мао Дзэдун
Пяст это - что ?

Вице чемпион Польши.
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 16:17) #
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  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
Пяст это - что ?
Регистрация: 20.11.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:03) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
2:0... Еще один пустячок... И опять приятно! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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