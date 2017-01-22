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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0
ЦСКА обыграл "Пяст" в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 2:0.
Товарищеский матч
ЦСКА - "Пяст" 2:0
Гол: Жамалетдинов, 34, Игнашевич, 89
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Васин (Кучаев, 61 (Щенников, 75)), Алексей Березуцкий, Вернблум, Миланов, Головин, Гордюшенко (Набабкин, 61), Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 51)
Товарищеский матч
ЦСКА - "Пяст" 2:0
Гол: Жамалетдинов, 34, Игнашевич, 89
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Васин (Кучаев, 61 (Щенников, 75)), Алексей Березуцкий, Вернблум, Миланов, Головин, Гордюшенко (Набабкин, 61), Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 51)
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