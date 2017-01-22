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Хет-трик Иборры принес "Севилье" победу над "Осасуной"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Севилья" одержала победу над "Осасуной" - 4:3.

Чемпионат Испании

19 тур

"Осасуна" - "Севилья" 3:4

Гол: Леон, 15, Иборра, 63 (авто.), Кодро, 90+3 - Иборра, 43, 65, Васкес, 80, Сарабия, 90+2

"Осасуна": Фернандес, Клерк, Унай, Санхурхо, Боннин, Беренгер, Чаушич (Гарсия, 64), Фаусто, (Кодро, 88) Торрес, Риера, Леон (Ривьер, 71)

"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Сарабия, 65), Рами, Пареха, Н'Зонзи, Иборра, Васкес (Краневиттер, 84), Бен-Йедер (Корреа, 90), Йоветич

Предупреждения: Фаусто, 3, Торрес, 18, Н'Зонзни, 19, Рами, 30, Иборра, 44, Риера, 81, Фернандес, 81
Теги: Севилья Осасуна
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