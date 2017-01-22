Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Хет-трик Иборры принес "Севилье" победу над "Осасуной"
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Севилья" одержала победу над "Осасуной" - 4:3.
Чемпионат Испании
19 тур
"Осасуна" - "Севилья" 3:4
Гол: Леон, 15, Иборра, 63 (авто.), Кодро, 90+3 - Иборра, 43, 65, Васкес, 80, Сарабия, 90+2
"Осасуна": Фернандес, Клерк, Унай, Санхурхо, Боннин, Беренгер, Чаушич (Гарсия, 64), Фаусто, (Кодро, 88) Торрес, Риера, Леон (Ривьер, 71)
"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Сарабия, 65), Рами, Пареха, Н'Зонзи, Иборра, Васкес (Краневиттер, 84), Бен-Йедер (Корреа, 90), Йоветич
Предупреждения: Фаусто, 3, Торрес, 18, Н'Зонзни, 19, Рами, 30, Иборра, 44, Риера, 81, Фернандес, 81
Чемпионат Испании
19 тур
"Осасуна" - "Севилья" 3:4
Гол: Леон, 15, Иборра, 63 (авто.), Кодро, 90+3 - Иборра, 43, 65, Васкес, 80, Сарабия, 90+2
"Осасуна": Фернандес, Клерк, Унай, Санхурхо, Боннин, Беренгер, Чаушич (Гарсия, 64), Фаусто, (Кодро, 88) Торрес, Риера, Леон (Ривьер, 71)
"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Сарабия, 65), Рами, Пареха, Н'Зонзи, Иборра, Васкес (Краневиттер, 84), Бен-Йедер (Корреа, 90), Йоветич
Предупреждения: Фаусто, 3, Торрес, 18, Н'Зонзни, 19, Рами, 30, Иборра, 44, Риера, 81, Фернандес, 81
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.