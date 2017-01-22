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"Ювентус" одержал победу над "Лацио"
"Ювентус" в матче 21-го тура чемпионата Италии победил "Лацио" со счетом 2:0.
Чемпионат Италии
21 тур
"Ювентус" - "Лацио" 2:0
Голы: Дибала, 7, Игуаин, 24
"Ювентус": Буффон - Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, (Барцальи, 82), Асамоа - Хедира, Пьянич, Куадрадо - Манджукич, Дибала, (Ринкон, 87), Игуаин, (Пьяца, 90+1).
"Лацио": Маркетти - Уоллес, Габаррон, Раду, (Лукаку, 68), де Врей - Пароло, Биглия, (Джорджевич, 67), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон - Ломбарди, (Мурджа, 76), Иммобиле.
Предупреждения: Раду, 26, Иммобиле, 35, Бонуччи, 38, Пароло, 88
Чемпионат Италии
21 тур
"Ювентус" - "Лацио" 2:0
Голы: Дибала, 7, Игуаин, 24
"Ювентус": Буффон - Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, (Барцальи, 82), Асамоа - Хедира, Пьянич, Куадрадо - Манджукич, Дибала, (Ринкон, 87), Игуаин, (Пьяца, 90+1).
"Лацио": Маркетти - Уоллес, Габаррон, Раду, (Лукаку, 68), де Врей - Пароло, Биглия, (Джорджевич, 67), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон - Ломбарди, (Мурджа, 76), Иммобиле.
Предупреждения: Раду, 26, Иммобиле, 35, Бонуччи, 38, Пароло, 88
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