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"Ювентус" одержал победу над "Лацио"

"Ювентус" в матче 21-го тура чемпионата Италии победил "Лацио" со счетом 2:0.

Чемпионат Италии

21 тур

"Ювентус" - "Лацио" 2:0

Голы: Дибала, 7, Игуаин, 24

"Ювентус": Буффон - Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, (Барцальи, 82), Асамоа - Хедира, Пьянич, Куадрадо - Манджукич, Дибала, (Ринкон, 87), Игуаин, (Пьяца, 90+1).

"Лацио": Маркетти - Уоллес, Габаррон, Раду, (Лукаку, 68), де Врей - Пароло, Биглия, (Джорджевич, 67), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон - Ломбарди, (Мурджа, 76), Иммобиле.

Предупреждения: Раду, 26, Иммобиле, 35, Бонуччи, 38, Пароло, 88
Теги: Ювентус Лацио
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