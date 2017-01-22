Бенедикт Хёведес: мы случайно обыграли "Ингольштадт"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Германии с "Ингольштадтом" (1:0).



"Мы верили, что можем победить. Но чем больше длился матч, тем сложнее нам было играть. "Ингольштадт" хорошо защищался, однако нам удалось доставить им сложности. Поскольку обе команды защищались достаточно плотно, приходилось играть через длинные забросы и навесы. Гвидо Бургшталлер сделал своё дело. Он много работал и был вознаграждён. Никто не знает, в какой форме находятся соперники, но все они готовились к возобновлению чемпионата. К счастью, нам удалось забить в концовке. Это важная, пусть и случайная победа. Мы рады ей, но должны критично отнестись к содержанию игры. Нельзя сказать о сегодняшней игре чего-то хорошего, так как ничего хорошего в ней было", - цитирует Хёведеса официальный сайт клуба.