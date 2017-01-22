Арсен Венгер: Уэлбек - все еще молодой и многообещающий нападающий

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что нападающему Дэнни Уэлбеку удастся вернуться на свой прежний уровень.



"Он хороший бомбардир, и до своей травмы он порой это демонстрировал. Его бомбардирский талант можно было предвидеть, потому что в "Юнайтед" он забивал недостаточно. Внезапно он стал забивать, но в неподходящий момент случилась травма. Он очень популярная личность, потому что он очень хорошо выступал за сборную Англии до своей травмы. Он был центральным нападающим сборной Англии. Сборная Англии провалилась на чемпионате Европы, и ты не можешь помешать людям думать: "Будь там Уэлбек, он бы помог нам против Исландии". Во-вторых, он всё ещё молодой и многообещающий нападающий — у него великолепный дух, и люди чувствуют это. Он искренний, целеустремленный и скромный, а такие качества редко сочетаются вместе. Возможно, люди также сочувствуют ему, потому что он фактически не играл два года, и это делает его таким популярным", — цитирует Венгера The Telegraph.