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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
"Саутгемптон" разгромил "Лестер"
Чемпионат Англии
22 тур
"Саутгемптон" - "Лестер Сити" 3:0
Голы: Уорд-Праус, 26, Родригес, 39, Тадич, 86
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Йосида, Дейк (Стивенс, 55), Ромеу, Хёйбьерг (Класи, 73), Уорд-Праус, Редмонд, Тадич, Родригес (Лонг, 80)
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Морган, Хут, Менди (Олбрайтон, 46), Дринкуотер, Грей, Варди, Окадзаки (Муса, 63)
Предупреждения: Морган, 85
22 тур
"Саутгемптон" - "Лестер Сити" 3:0
Голы: Уорд-Праус, 26, Родригес, 39, Тадич, 86
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Йосида, Дейк (Стивенс, 55), Ромеу, Хёйбьерг (Класи, 73), Уорд-Праус, Редмонд, Тадич, Родригес (Лонг, 80)
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Морган, Хут, Менди (Олбрайтон, 46), Дринкуотер, Грей, Варди, Окадзаки (Муса, 63)
Предупреждения: Морган, 85
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