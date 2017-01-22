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"Саутгемптон" разгромил "Лестер"

Чемпионат Англии

22 тур

"Саутгемптон" - "Лестер Сити" 3:0

Голы: Уорд-Праус, 26, Родригес, 39, Тадич, 86

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Йосида, Дейк (Стивенс, 55), Ромеу, Хёйбьерг (Класи, 73), Уорд-Праус, Редмонд, Тадич, Родригес (Лонг, 80)

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Морган, Хут, Менди (Олбрайтон, 46), Дринкуотер, Грей, Варди, Окадзаки (Муса, 63)

Предупреждения: Морган, 85
Теги: Саутгемптон Лестер
Сегодня, 17:03
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