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"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Хэнань Цзянье"

В контрольной игре "Краснодар" одержал победу над китайским клубом "Хэнань Цзянье".

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Хэнань Цзянье" 1:0

Голы: Черов, 51

"Краснодар": Синицын (Адамов, 46), Гранквист (Гогличидзе, 46), Торбинский (Налдо, 46), Газинский (Назаров, 46), Калешин (Черов, 46), Ари (Фомин, 46), Мартынович (Моргунов, 46), Перейра (Жигулёв, 46), Смолов (Быстров, 46), Окриашвили (Вандерсон, 46), Рамирес (Комличенко, 46)

"Хэнань Цзянье":

Предупреждения: Перейра, 39, Окриашвили, 45
Теги: Краснодар
Сегодня, 17:08
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(0)
№3 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Проверили резерв, и оказалось для первого матча не плохо..Тем более,что у китайцев это уже не первая игра..
Регистрация: 31.10.2013
№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодежь порадовала..


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№1 Написал: scikuni (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (1)

основа тренеруется лавка побеждает


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
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