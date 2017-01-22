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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Хэнань Цзянье"
В контрольной игре "Краснодар" одержал победу над китайским клубом "Хэнань Цзянье".
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Хэнань Цзянье" 1:0
Голы: Черов, 51
"Краснодар": Синицын (Адамов, 46), Гранквист (Гогличидзе, 46), Торбинский (Налдо, 46), Газинский (Назаров, 46), Калешин (Черов, 46), Ари (Фомин, 46), Мартынович (Моргунов, 46), Перейра (Жигулёв, 46), Смолов (Быстров, 46), Окриашвили (Вандерсон, 46), Рамирес (Комличенко, 46)
"Хэнань Цзянье":
Предупреждения: Перейра, 39, Окриашвили, 45
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Хэнань Цзянье" 1:0
Голы: Черов, 51
"Краснодар": Синицын (Адамов, 46), Гранквист (Гогличидзе, 46), Торбинский (Налдо, 46), Газинский (Назаров, 46), Калешин (Черов, 46), Ари (Фомин, 46), Мартынович (Моргунов, 46), Перейра (Жигулёв, 46), Смолов (Быстров, 46), Окриашвили (Вандерсон, 46), Рамирес (Комличенко, 46)
"Хэнань Цзянье":
Предупреждения: Перейра, 39, Окриашвили, 45
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