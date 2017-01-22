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Хорхе Сампаоли: "Барселона"? Мои мысли связаны только с "Севильей"
Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли заявил, что не думает о том, чтобы в будущем возглавить "Барселону".
"Мой контракт с "Севильей" рассчитан на два года. Мои мысли связаны только с этим клубом. Происходящее сегодня может измениться, что породит критику. Что касается "Барселоны", то разговоры о другом клубе стали бы проявлением неуважения к "Севилье", - цитирует Сампаоли Football Espana.
"Мой контракт с "Севильей" рассчитан на два года. Мои мысли связаны только с этим клубом. Происходящее сегодня может измениться, что породит критику. Что касается "Барселоны", то разговоры о другом клубе стали бы проявлением неуважения к "Севилье", - цитирует Сампаоли Football Espana.
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