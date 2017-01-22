Хорхе Сампаоли: "Барселона"? Мои мысли связаны только с "Севильей"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли заявил, что не думает о том, чтобы в будущем возглавить "Барселону".



"Мой контракт с "Севильей" рассчитан на два года. Мои мысли связаны только с этим клубом. Происходящее сегодня может измениться, что породит критику. Что касается "Барселоны", то разговоры о другом клубе стали бы проявлением неуважения к "Севилье", - цитирует Сампаоли Football Espana.