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Хорхе Сампаоли: "Барселона"? Мои мысли связаны только с "Севильей"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли заявил, что не думает о том, чтобы в будущем возглавить "Барселону".

"Мой контракт с "Севильей" рассчитан на два года. Мои мысли связаны только с этим клубом. Происходящее сегодня может измениться, что породит критику. Что касается "Барселоны", то разговоры о другом клубе стали бы проявлением неуважения к "Севилье", - цитирует Сампаоли Football Espana.
Теги: Барселона Севилья
Сегодня, 17:44
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