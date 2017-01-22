Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Унаи Эмери: не думаю, что травма Дракслера серьезная
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил надежду на то, что травма, полученная новичком команды Юлианом Дракслером в матче против "Нанта" (2:0), не является серьезной.
"Не думаю, что травма Дракслера серьезная. Надеюсь, что это просто ушиб", - цитирует Эмери ESPN.
"Не думаю, что травма Дракслера серьезная. Надеюсь, что это просто ушиб", - цитирует Эмери ESPN.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.