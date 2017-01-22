Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Унаи Эмери: не думаю, что травма Дракслера серьезная

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил надежду на то, что травма, полученная новичком команды Юлианом Дракслером в матче против "Нанта" (2:0), не является серьезной.

"Не думаю, что травма Дракслера серьезная. Надеюсь, что это просто ушиб", - цитирует Эмери ESPN.
Теги: Эмери Дракслер ПСЖ
Сегодня, 18:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.