Унаи Эмери: не думаю, что травма Дракслера серьезная

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил надежду на то, что травма, полученная новичком команды Юлианом Дракслером в матче против "Нанта" (2:0), не является серьезной.



"Не думаю, что травма Дракслера серьезная. Надеюсь, что это просто ушиб", - цитирует Эмери ESPN.