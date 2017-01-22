Томас Тухель: мы должны играть стабильнее

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче против "Вердера" (2:1) в 17-м туре Бундеслиги.



"В первые пятнадцать минут мы пропустили гол, который сумели отыграть. Нам удалось взять инициативу в свои руки. Может быть, в этом году мы должны играть стабильнее. Пока у нас нет баланса в игре. Мы счастливы, что завоевали эту победу", - цитирует Тухеля Kicker.